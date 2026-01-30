MN - El Hadj Malick Cissé sta svolgendo le visite mediche con il Milan

Nei giorni scorsi, il Milan ha chiuso l'arrivo di El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 del Be Sport Academy che inizialmente verrà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo, ma è probabile che ogni tanto si allenerà anche la prima squadra di Max Allegri. Il giocatore, che è costato meno di un milione di euro, si trova oggi a Milano dove sta svolgendo le visite mediche di rito con il club di via Aldo Rossi.

Cissé occuperà uno dei due posti da extracomunitario che il Diavolo ha liberi per il 2025-26. Il giovanissimo centrale senegalese è stato protagonista con la sua nazionale al Mondiale U17 che si è giocato a novembre ed era finito nel mirino anche di altri top club europei come Barcellona e Lipsia.