VIDEO MN - El Hadj Malick Cissè in sede per la firma

Il Milan sta completando nella giornata di oggi un colpo in prospettiva, anticipato già nei giorni scorsi. È arrivato in sede El Hadj Malick Cissè, difensore centrale classe 2008 nativo del Senegal e che militava in una accademia calcistica nella capitale del suo paese: il calciatore si è messo in mostra soprattutto nel corso dell'ultimo Mondiale U20 e il club rossonero ha deciso di puntare su di lui, dovendo superare la concorrenza di diversi club interessati tra cui il Barcellona.

Come testimoniato dal video di MilanNews.it, il giovane calciatore rossonero, rinforzo che si aggregherà principalmente e inizialmente al Milan Futuro, è in questi minuti a Casa Milan dopo aver svolto il consueto iter delle visite mediche da questa mattia: il senegalese firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri.