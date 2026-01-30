Chelsea, Rosenior: "Disasi vicino alla partenza? Non al momento. Se si presenta un'opportunità"

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - "Se si presenta un'opportunità, la prenderemo in considerazione". L'allenatore del Chelsea Liam Rosenior per la prima volta ha aperto alla partenza del difensore francese Axel Disasi durante la sessione invernale di calciomercato. Il centrale è tornato ad allenarsi con la prima squadra dieci giorni fa dopo essere stato fuori per diversi mesi. Ma non ha ancora giocato. Sebbene sia stato "molto, molto bravo in allenamento, penso che tutti i giocatori vogliano l'opportunità di giocare a calcio, ecco perché fanno questo lavoro", ha detto Rosenior. "Quindi, se si presenta un'opportunità per Axel che sia vantaggiosa per lui e per la sua carriera, la prenderemo in considerazione".

È vicino alla partenza? "Non al momento", ha risposto l'allenatore. Il West Ham, avversario del Chelsea domani, avrebbe espresso interesse per Disasi, secondo quanto riportato dai media britannici. Gli Hammers vorrebbero prenderlo in prestito, mentre i Blues preferirebbero cederlo a titolo definitivo. In Italia c'é l'interesse di Milan e Fiorentina. Disasi (27 anni) è arrivato al Chelsea dal Monaco nell'estate del 2023 dopo un trasferimento valutato 45 milioni di euro. (ANSA).