Mateta subito? Servono due cose: per una ci siamo quasi, l'altra non è semplice

vedi letture

Il mercato invernale del Milan sembrava ormai chiuso, al massimo sarebbe potuto arrivare un difensore se fosse spuntata qualche interessante occasione. E invece il Diavolo ha accelerato nelle ultime ore per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 seguito anche dalla Juventus nelle scorse settimane. I rossoneri sono ad un passo dall'accordo definitivo con il Crystal Palace sulla base di circa 30 milioni di euro.

ECCO COSA SERVE - Ma quello che si chiedono tutti i tifosi milanisti in questo è: il francese arriverà subito o in estate? Lo sbarco immediato a Milanello di Mateta non è affatto semplice perchè servono alcuni incastri e il tempo a disposizione è molto poco visto che lunedì chiuderà il mercato invernale. C'è bisogno principalmente di due cose: gli inglesi devono trovare il sostituto e il Milan deve cedere un attaccante per fare spazio in rosa al francese. Sulla prima questione, questa mattina sono arrivate ottime notizie: il Palace ha infatti raggiunto un accordo per Jorgen Strand Larsen, centravanti del Wolverhampton che in passato ha vestito anche la maglia della Primavera del Milan.

NKUNKU IN TURCHIA? - Se su questo fronte ci siamo quasi, più complicato sarà per il Diavolo chiudere una cessione in attacco. Il candidato ad uscire è Christopher Nkunku, su cui non ha mai mollato la presa il Fenerbahçe. In questo mese, i turchi hanno mantenuto vivi i contatti con l'entourage del francese visto che il tecnico dei gialloblu Domenico Tedesco spinge per tornare a lavorare con l'ex Chelsea che ha già allenato al Lipsia. Trovare un accordo tra i due club non sarà facile, ma va detto che c'è un punto a favore delle due società: in Turchia, infatti, il mercato non chiude il 2 febbraio come in Italia, ma il 6 febbraio. Milan e Fenerbahçe hanno dunque qualche giorno in più per sistemare eventualmente gli ultimi dettagli della trattativa, ma un principio d'intesa dovrà essere trovato entro lunedì perchè senza la certezza di cedere Nkunku i rossoneri non possono chiudere subito per Mateta.