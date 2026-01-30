Di Marzio: "Il Milan si inserisce nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo Cissé: il piano dei rossoneri"
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Milan si sarebbe inserito nella trattativa che stava per portare Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. L'idea dei rossoneri è quella di lasciare fino a stagione il centrocampista classe 2006 al Catanzaro, squadra in cui sta giocando in prestito. In Serie B, Cissé ha collezionato finora 21 presenze e segnato sei gol.
Questo il post su X di Di Marzio: "Il Milan si inserisce nella trattativa Cissè-Psv: i rossoneri lascerebbero il giocatore dell'Hellas Verona in prestito a Catanzaro fino a giugno".
Il @acmilan si inserisce nella trattativa Cissè-Psv: i rossoneri lascerebbero il giocatore del @HellasVeronaFC in prestito a Catanzaro fino a giugno @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026
