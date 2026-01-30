Moretto: "Il Milan ha bloccato Mateta: accordo con il giocatore, trattativa avanzata con il Palace"

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri vogliono provare a portarlo subito a Milanello, altrimenti il francese arriverà in estate. Ecco il post: "Il Milan blocca Jean-Philippe Mateta. Accordo verbale raggiunto con il calciatore, che ha dato massima disponibilità al trasferimento in Italia. Tra Milan e Crystal Palace la trattativa é in fase avanzata. Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel caso punta a prenotarlo per giugno".