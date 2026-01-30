Moretto: "Il Milan ha bloccato Mateta: accordo con il giocatore, trattativa avanzata con il Palace"
Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri vogliono provare a portarlo subito a Milanello, altrimenti il francese arriverà in estate. Ecco il post: "Il Milan blocca Jean-Philippe Mateta. Accordo verbale raggiunto con il calciatore, che ha dato massima disponibilità al trasferimento in Italia. Tra Milan e Crystal Palace la trattativa é in fase avanzata. Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel caso punta a prenotarlo per giugno".
Il Milan blocca Jean-Philippe Mateta.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 30, 2026
Accordo verbale raggiunto con il calciatore, che ha dato massima disponibilità al trasferimento in Italia.
Tra Milan e Crystal Palace la trattativa é in fase avanzata.
Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel… pic.twitter.com/FzYx7fCP39
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan