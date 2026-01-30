Romano: "Mateta ha grande voglia di trasferirsi in Italia"

Fabrizio Romano, in un video in compagnia di Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: "Mateta ha grande voglia di Italia. Lo ha dimostrato anche quando lo cercava la Juventus, lì è stato più un problemi di commissioni che altro.

Tra le squadre di Premier che lo cercano e l'Italia, il francese preferirebbe trasferirsi in Serie A. Mateta ha un po' aspettato l'interesse del Milan che c'è sempre stato, con la speranza che possa concretizzarsi da qui all'estate".