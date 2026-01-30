Il Milan si muove anche per un difensore: Gimenez e Disasi i candidati

Dopo un mese di gennaio praticamente con i remi in barca dal punto di vista del calciomercato, il Milan sta cercando di sparare le sue cartucce alla fine. Il club rossonero è al lavoro, come è risaputo in queste ore, sul profilo di Jean-Philippe Mateta per rinforzare ulteriormente l'attacco ma potrebbe anche esaudire una delle richieste di Allegri e in generale di tutto il popolo rossonero per questa sessione invernale: l'arrivo di un nuovo difensore centrale.

A riportare l'indiscrezione, quest'oggi, è Gianluca Di Marzio che riferisce come il Milan si stia muovendo anche per un difensore. Al momento i profili sul tavolo al quarto piano di Casa Milan, in via Aldo Rossi, sembrerebbero due secondo il giornalista di Sky Sport: in primis Josè Gimenez, centrale uruguaiano classe 1995 dell'Atletico Madrid e che ha una grande esperienza alle spalle; il secondo è il più giovane Axel Disasi, classe 1998 francese che è in uscita dal Chelsea e su cui però sembra essere favorito il West Ham.