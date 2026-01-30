La Roma vicina all'accordo con Nkunku: trattativa avviata nella notte ma dipende da Mateta
Intreccio molto complicato di calciomercato negli ultimi giorni della sessione invernale per il Milan che, a sorpresa, sta puntando tutto su Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace classe 1997 già cercato diverse volte in passato dal club rossonero. Nella questione rientra anche il connazionale attualmente nella rosa milanista Christopher Nkunku, indicato da più fonti come il giocatore che potrebbe liberare lo spazio nel reparto offensivo a Mateta per farlo approdare subito alla corte di Allegri.
Un'ulteriore indiscrezione in questo senso arriva dai colleghi de Il Romanista, sito tematico sulla Roma, che ha confermato come nella notte il club giallorosso abbia aperto una trattativa lampo con il Milan per Nkunku. La formazione capitolina punta sulla formula del prestito con diritto di riscatto e sarebbe anche vicina all'accordo con il calciatore. Il definitivo ok per l'operazione, però, dipende dalla chiusura dell'operazione Mateta per il Milan. Tutto sembra legato.
