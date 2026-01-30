live mn Ultimi giorni di mercato: il Milan prova a chiudere subito Mateta. Su Nkunku c'è pure la Roma

14.01 | IL MILAN ALZA L'OFFERTA PER MATETA: 35 MILIONI PER AVERLO SUBITO

Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, il Milan ha alzato la sua offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta ed è arrivato a mettere sul piatto 35 milioni di euro per averlo già in questa finestra di mercato. Il giocatore ha scelto il Diavolo e il suo agente sta mettendo pressione al club inglese per chiudere nelle prossime ore la trattativa con la società di via Aldo Rossi. Ecco il post di Bianchin su X: "Il Milan ha alzato l’offerta per Mateta, aumentando la parte fissa: 35 milioni per averlo subito. Mateta ha scelto il Milan: Nottingham Forest fuori dalla corsa. L’agente fa pressioni col Palace per chiudere nelle prossime ore. Importanti anche le evoluzioni su Nkunku".

13.58 | ROMA, TRATTATIVA LAMPO PER NKUNKU: LA SITUAZIONE

Intreccio molto complicato di calciomercato negli ultimi giorni della sessione invernale per il Milan che, a sorpresa, sta puntando tutto su Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace classe 1997 già cercato diverse volte in passato dal club rossonero. Nella questione rientra anche il connazionale attualmente nella rosa milanista Christopher Nkunku, indicato da più fonti come il giocatore che potrebbe liberare lo spazio nel reparto offensivo a Mateta per farlo approdare subito alla corte di Allegri. Un'ulteriore indiscrezione in questo senso arriva dai colleghi de Il Romanista, sito tematico sulla Roma, che ha confermato come nella notte il club giallorosso abbia aperto una trattativa lampo con il Milan per Nkunku. La formazione capitolina punta sulla formula del prestito con diritto di riscatto e sarebbe anche vicina all'accordo con il calciatore. Il definitivo ok per l'operazione, però, dipende dalla chiusura dell'operazione Mateta per il Milan. Tutto sembra legato.

13.40 | SU NKUNKU C'È LA ROMA, INTERESSE ANCHE DELL'ATLETICO MADRID

Christopher Nkunku è il candidato numero uno per fare spazio nella rosa di Allegri al possibile nuovo arrivo di Mateta. Gianluca Di Marzio ha ricapitolato così la situazione, considerando anche che il Fenerbahce ha puntato su Lookman e quindi verosimilmente si chiama fuori dalla corsa per Nkunku: "Cresce la fiducia del Milan per avere subito Mateta. Su Nkunku è vero l'interesse (tra le altre) della Roma ma il giocatore non ha ancora dato apertura". Sul numero 18 del Milan c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid, secondo Alfredo Pedullà.

13.25 | LOOKMAN AL FENERBAHCE: SI ALLONTANA NKUNKU

Il Fenerbahçe è ad un passo dall'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta. Il club turco, a cui è stato spesso accostato Christopher Nkunku, ha trovato un accordo di base con i bergamaschi sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Trattativa in chiusura tra Fenerbahçe e Atalanta per Ademola Lookman. Base di intesa sui 40 milioni di euro bonus inclusi. Si lavora sulle garanzie bancarie. Per Ademola Lookman pronto un contratto di 4 anni e mezzo a circa 7 netti".

13.20 | ACCORDO VERBALE CON MATETA: IL MILAN LO VUOLE ADESSO

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri vogliono provare a portarlo subito a Milanello, altrimenti il francese arriverà in estate. Ecco il post: "Il Milan blocca Jean-Philippe Mateta. Accordo verbale raggiunto con il calciatore, che ha dato massima disponibilità al trasferimento in Italia. Tra Milan e Crystal Palace la trattativa é in fase avanzata. Il club rossonero vuole provare a portarlo a Milano già adesso, nel caso punta a prenotarlo per giugno".

13.15 | MILAN AL LAVORO SUL GIOVANE CISSE

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Milan si sarebbe inserito nella trattativa che stava per portare Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. L'idea dei rossoneri è quella di lasciare fino a stagione il centrocampista classe 2006 al Catanzaro, squadra in cui sta giocando in prestito. In Serie B, Cissé ha collezionato finora 21 presenze e segnato sei gol.

13.10 | MATETA A MILANO GIÀ STASERA?

Anche dalla Francia arrivano conferme, in particolare da L'Equipe che oggi, sulla propria versione online, conferma che il Milan è pronto ad acquistare Mateta per 35 milioni di euro e a mettere sul piatto un contratto da tre anni e mezzo. Secondo le indiscrezioni del quotidiano transalpino, il giocatore potrebbe essere a Milano già questa sera, il che renderebbe ancora il tutto più lampo. Sul giocatore si erano mossi anche altri club italiani, come pure dalla Premier, il Nottingham Forest su tutti.

13.00 | MILAN, SPRINT SU MATETA

Il Milan ha trovato un accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, come confermato da più fonti e dalla nostra redazione. Il prezzo del cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro e i due club avrebbero trovato l'intesa per un trasferimento in estate. Nel caso il Milan riuscisse a liberare un posto nel reparto offensivo, si proverebbe a chiudere subito l'operazione: in questo senso, l'indiziato numero uno per lasciare Milanello è Christopher Nkunku su cui c'è il pressing del Fenerbahce.

Mancano tre giorni alla fine del mercato e il Milan, dopo l'acquisto di Niclas Fullkrug a inizio sessione, è rimasto pressoché in disparte senza imbarcarsi in altre trattative. Da via Aldo Rossi, però, i fuochi d'artificio se li stanno tenendo per il rush finale: come riportato oggi, i rossoneri sono al lavoro sul profilo del centravanti Jean Philippe Mateta, classe 1997 del Crystal Palace. Per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan, segui il nostro live testuale!