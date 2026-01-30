Crystal Palace, accordo raggiunto per un nuovo attaccante. Via libera alla partenza di Mateta?

Il Milan sta provando in queste ore a chiudere per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 autore finora in stagione di dieci gol con la maglia del Crystal Palace. L'idea dei rossoneri sarebbe quello di tentare di portare il francese subito a Milanello, altrimenti il suo arrivo slitterà in estate. Serve ovviamente in primis l'ok del club inglese che sembra avere trovato un accordo per il suo sostituto: si tratta di Jorgen Strand Larsen, centravanti del Wolverhampton che in passato ha giocato anche nella Primavera del Milan.

Lo riferisce Fabrizio Romano su X: "Il Crystal Palace ha raggiunto un accordo per ingaggiare Jørgen Strand Larsen dai Wolves. Il costo del trasferimento sarà di 45 milioni di sterline più 5 milioni di sterline di bonus. La notizia è stata rivelata questa mattina, l'offerta è stata migliorata e ora è confermata, tutti i club sono d'accordo. Jorge Mendes ha negoziato l'accordo, ora concordato in linea di principio".