Crystal Palace, accordo raggiunto per un nuovo attaccante. Via libera alla partenza di Mateta?
Il Milan sta provando in queste ore a chiudere per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 autore finora in stagione di dieci gol con la maglia del Crystal Palace. L'idea dei rossoneri sarebbe quello di tentare di portare il francese subito a Milanello, altrimenti il suo arrivo slitterà in estate. Serve ovviamente in primis l'ok del club inglese che sembra avere trovato un accordo per il suo sostituto: si tratta di Jorgen Strand Larsen, centravanti del Wolverhampton che in passato ha giocato anche nella Primavera del Milan.
Lo riferisce Fabrizio Romano su X: "Il Crystal Palace ha raggiunto un accordo per ingaggiare Jørgen Strand Larsen dai Wolves. Il costo del trasferimento sarà di 45 milioni di sterline più 5 milioni di sterline di bonus. La notizia è stata rivelata questa mattina, l'offerta è stata migliorata e ora è confermata, tutti i club sono d'accordo. Jorge Mendes ha negoziato l'accordo, ora concordato in linea di principio".
🚨❤️💙 Crystal Palace agree deal to sign Jørgen Strand Larsen from Wolves, here we go! Transfer fee will be £45m plus £5m add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026
Story revealed this morning on bid improved now confirmed, all agreed club to club.
Jorge Mendes negotiated the deal, now agreed in principle. pic.twitter.com/NF8j5SsEJI
