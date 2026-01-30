Oduamadi: "Leao titolare nel mio Milan? Non scherziamo..."

L'ex rossonero Nnamdi Chidiebere Oduamadi, intervistato da gazzetta.it, ha parlato tra le altre cose del suo periodo al Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel 2011. Le sue parole:

Da Allegri ad Allegri, anche questo Milan è da scudetto?

“Per me sì. Lui non è cambiato di una virgola, è sempre fortissimo. Certo i giocatori sono cambiati: la fame è diversa. Non ci sono più giocatori unici come Ibra, Gattuso, Pirlo, Nesta, Ronaldinho… e Oduamadi (ride, ndr)”.

Un milanista di oggi che sarebbe stato titolare quando c’era lei.

"Modric, senza dubbio. È un professore”.

Leao?

“Non scherziamo. In quel Milan giocavano Pato, Ronaldinho, Ibra: ma dove lo volete mettere Leao? Sarebbe stato in panchina, inevitabile".