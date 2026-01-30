Modric miglior centrocampista europeo per passaggi: il metro di valutazione di Gradient Sports va oltre la semplice statistica

vedi letture

Luka Modric ha il miglior 'passing grade' tra tutti i centrocampisti centrali dei top 5 campionati europei di questa stagione, con un valore di 99,8 secondo il sistema di valutazione di Gradient Sports, che prende in considerazione diversi fattori.

Come funziona il sistema di valutazione di Gradient Sports

All’interno del modello di analisi, ogni giocatore viene valutato in ogni evento di gioco, sia quando è coinvolto direttamente con il pallone sia quando agisce senza palla. Nel complesso, questo processo porta all’assegnazione di oltre 2.000 valutazioni per partita, distribuite su 25 diverse categorie. Si tratta di un sistema estremamente dettagliato, che richiede necessariamente di essere raccontato passo dopo passo.

Prima di entrare nel dettaglio della valutazione dei passaggi, è utile chiarire i principi fondamentali del sistema di grading. Gradient Sports utilizza una scala a 9 punti, che va da -2 a +2, con incrementi di 0,5. Il valore 0 rappresenta una prestazione considerata nella norma o in linea con le aspettative. I voti positivi vengono assegnati quando una giocata risulta migliore del previsto, mentre quelli negativi indicano una prestazione al di sotto dello standard atteso.

Questa scala è stata originariamente sviluppata da Pro Football Focus (PFF) ed è stata successivamente adottata da tutte le 32 franchigie NFL e da oltre 150 programmi di college football NCAA. Con la nascita di Gradient Sports, il modello è stato rivisto e adattato sulla base dell’esperienza maturata nel calcio professionistico, grazie al lavoro di Ashley Latter, Head of Data Analysis, in collaborazione con altri professionisti del settore e con il team di analisti. Un aspetto fondamentale da chiarire è che, pur essendo numerica, la scala non è lineare: un +1 non rappresenta il doppio di un +0,5, ma semplicemente un livello qualitativo superiore.

Come vengono valutati i passaggi

Entrando nello specifico, un passaggio riceve una valutazione positiva quando produce almeno uno dei seguenti effetti: taglia fuori uno o più avversari dall’azione; crea una chiara opportunità di finalizzazione; viene completato all’interno o attraverso uno spazio particolarmente ristretto

Più questi elementi sono presenti nella stessa giocata, più alto sarà il voto assegnato. Al contrario, vengono attribuiti voti negativi quando il passaggio presenta problemi di esecuzione o di decision-making, come ad esempio: scarsa precisione; impatto impreciso sul pallone; passaggi che mettono un compagno in difficoltà, esponendolo al pressing o al rischio immediato di perdere il possesso. Le valutazioni più basse sono riservate ai passaggi gravemente imprecisi o a quelli che favoriscono direttamente una situazione pericolosa per gli avversari, fino ai casi più estremi in cui la giocata porta a un’occasione immediata o addirittura a un autogol.

Secondo Gradient Sports, le statistiche tradizionali non sono sempre sufficienti per descrivere in modo accurato una prestazione. Un passaggio può risultare completato nei dati ufficiali, ma costringere il destinatario a ricevere palla sotto pressione e perdere immediatamente il possesso. In questo caso, le statistiche lo registrano come “passaggio riuscito”, mentre il grading ne riconosce l’imprecisione e ne tiene conto nella valutazione.

Allo stesso modo, un passaggio di alta qualità può risultare incompleto semplicemente perché il compagno sbaglia il controllo. Nei dati tradizionali si tratta di un passaggio fallito, ma nel sistema di grading la responsabilità del passatore viene valutata separatamente dall’esito finale dell’azione.

Analizzando ogni passaggio nel momento in cui viene eseguito, il grading consente di ridurre notevolmente il “rumore” statistico e di isolare il reale impatto delle scelte e dell’esecuzione dei giocatori. È per questo che Gradient Sports considera questo approccio uno strumento essenziale per comprendere davvero le prestazioni in campo.

Alla luce di quanto spiegato la statistica di Modric diventa ancora più impressionante.