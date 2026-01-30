Ruben Loftus-Cheek vicino al rinnovo di contratto con il Milan
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira sul suo account X, Ruben Loftus-Cheek è sempre più vicino a prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con il Milan.
In questa finestra di mercato il centrcocampista inglese ha rifiutato Lazio, Besiktas, Aston Villa ed anche un'importante offerta da un club saudita per rimanere in rossonero.
