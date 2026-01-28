Moretto: "Il Milan sta monitorando Akè da inizio gennaio. Vediamo se diventa un'occasione di mercato"

vedi letture

Fabrizio Romano, in un video in compagnia di Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sull'interesse del Milan per Nathan Aké, difensore del Manchester City.

Moretto: "E' un nome che il Milan sta monitorando da inizio gennaio, consapevole del fatto che si tratta di un'operazione piuttosto complicata a livello di costi. Ma nei giorni finale di questo mercato magari questo tipo di operazione potrebbe trasformarsi in un'occasione. Dopo la partita di Champions di questa sera al City ci saranno sicuramente nuovi incontri, bisognerà capire anche Guardiola cosa ne pensa. Nella giornata di giovedì, insomma, il City si riunirà anche internamente per capire un po' che tipo di strada prendere anche con Aké. Però ripeto che il Milan è lì alla finestra, sta cercando di capire e sondare i costi dell'operazione per valutare se è un'operazione effettivamente accessibile o meno".

Romano: "Io credo che ci siano due discorsi da fare su Aké. Uno riguarda il City: bisognerà capire se il City vorrà liberarlo o meno, perché, insomma, gli infortuni Ruben Dias e Gvardiol certamente non aiutano. Dall'altra parte c'è un discorso legato anche al Mondiale: AKè, un po' come tanti altri giocatori, ha voglia di giocare di più. Ronald Kuman, ct dell'Olanda, anche in pubblico qualche settimana fa, ha fatto presente ai suoi giocatori che chi vuole andare al Mondiale deve giocare e in questo momento Aké non sta giocando più di tanto. Quindi anche questo incentivo da parte di Kuman sia pubblico che anche privato al giocatore può essere un fattore. Poi si passa dal City, vediamo insomma come evolverà questo discorso".

Moretto: "Mi dicono che a sarebbe anche disposto ad un sacrificio economico per trovare un progetto che gli possa dare continuità di rendimento. Quindi vediamo poi cosa succederà nei prossimi giorni".