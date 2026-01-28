Milan, in estate caccia anche a due esterni: in lista Aramburu, Arnau Martinez e Fran García

Con il probabile ritorno in Europa, il Milan sa bene che in estate uno degli obiettivi non sarà solo aumentare la qualità della rosa, ma anche aumentare il numero di giocatori a disposizione di Max Allegri visto che ci saranno molte più partite da giocare. Un reparto da migliorare è senza dubbio quello degli esterni dove Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sono delle certezze, mentre le alternative Zachary Athakame e Pervis Estupinan continuano a non convincere.

Secondo quanto riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione, il club di via Aldo Rossi guarda soprattutto in Spagna: tra i nomi che ci sarebbero sulla lista del Milan sono infatti presenti quelli di Aramburu della Real Sociedad, Arnau Martinez del Ginora e Fran García del Real Madrid.