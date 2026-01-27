Altro colpo in prospettiva in difesa? Milan su Puljic del Bayern Monaco
MilanNews.it
Dopo El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 preso dalla Be Sport Academy, il Milan sta lavorando ad un altro colpo in prospettiva in difesa: i rossoneri sono infatti sulle tracce di Ljubo Puljic, centrale croato classe 2007 che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco e che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Su di lui ci sono anche altri club europei, ma il Diavolo è in forte pressing per provare a chiudere anche questo colpo in prospettiva.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan, Gila colpo per l'estate. Raimondi: "Vedremo se in questi ultimi giorni del mercato invernale il Diavolo proverà a portarlo già ora a Milanello"
Ultima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignandi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Colombo: "Non è vero che lo scorso anno Cardinale non era mai venuto a Milano. Ma il suo indice di gradimento..."
3 Capello duro sul Milan: "Mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente"
4 Ambrosini: "Nel Milan mancava una cosa: uno che avesse l'ossessione per il gol, che vivesse per quella roba lì"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Leao e il rischio pubalgia: Rafa gioca con il freno a mano tirato. In suo soccorso arriva il calendario...
Milan-Lazio, contatto Lotito-Furlani per Gila: affare da 20 milioni per l'estate, quasi impossibile per gennaio
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com