Altro colpo in prospettiva in difesa? Milan su Puljic del Bayern Monaco

Oggi alle 10:08
di Enrico Ferrazzi

Dopo El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 preso dalla Be Sport Academy, il Milan sta lavorando ad un altro colpo in prospettiva in difesa: i rossoneri sono infatti sulle tracce di Ljubo Puljic, centrale croato classe 2007 che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco e che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Su di lui ci sono anche altri club europei, ma il Diavolo è in forte pressing per provare a chiudere anche questo colpo in prospettiva.

