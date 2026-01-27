Altro colpo in prospettiva in difesa? Milan su Puljic del Bayern Monaco

vedi letture

Dopo El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 preso dalla Be Sport Academy, il Milan sta lavorando ad un altro colpo in prospettiva in difesa: i rossoneri sono infatti sulle tracce di Ljubo Puljic, centrale croato classe 2007 che milita nella seconda squadra del Bayern Monaco e che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Su di lui ci sono anche altri club europei, ma il Diavolo è in forte pressing per provare a chiudere anche questo colpo in prospettiva.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14