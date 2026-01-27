Milan-Lazio, contatto Lotito-Furlani per Gila: affare da 20 milioni per l'estate, quasi impossibile per gennaio

vedi letture

Il Milan è in piena corsa per un posto in Champions League nella prossima stagione e, nonostante i cinque punti di distanza dalla vetta, non ha ancora abbandonato del tutto il sogno scudetto, ma intanto in via Aldo Rossi si sta già iniziando a pensare anche all'annata 2026-2027. Con il probabile ritorno in Europa, l'obiettivo del club rossonero sarà allargare la rosa dal punto di vista numerico, oltre che chiaramente aumentarne la qualità.

CONTATTO LOTITO-FURLANI - Almeno un rinforzo dovrà arrivare per esempio in difesa e un nome che piace moltissimo in via Aldo Rossi è quello di Mario Gila, centrale classe 2000 che ha un contratto con la Lazio fino al 2027 e vecchio pallino del ds rossonero Igli Tare. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato contattato dall'ad milanista Giorgio Furlani per trattare il passaggio in rossonero del giocatore spagnolo. Si tratta di un'operazione per l'estate: a Max Allegri, in realtà, non dispiacerebbe averlo subito, ma i rapporti ai minimi termini fra Sarri e il numero uno del club laziale inducono a pensare che per ora non ci saranno altre cessioni eccellenti durante questa finestra di mercato invernale.

20 MILIONI - Milan e Lazio stanno trattando sulla base di una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Va ricordato che metà di questa somma andrà al Real Madrid che nell'estate 2002, quando ha ceduto Gila alla Lazio per sei milioni di euro, si era assicurato il 50% sulla futura rivendita. Con il contratto in scadenza nel 2027 e senza rinnovo, la Lazio sarà quasi "costretta" a cedere il centrale spagnolo la prossima estate, altrimenti il rischio è di perderlo a zero un anno dopo.