Leao e il rischio pubalgia: Rafa gioca con il freno a mano tirato. In suo soccorso arriva il calendario...

Da quando è al Milan, Rafael Leao ha sempre abituato i tifosi milanisti a grandi accelerazioni e scatti che spaccavano in due le difese avversarie. Quando parte nessuno riesce a stargli dietro e la sua velocità è certamente uno dei suoi punti di forza. Peccato che in questo momento il portoghese non possa sfruttarla al massimo perchè pesantemente condizionato dal problema alla zona alta dell’adduttore/zona pubalgica che non è ancora riuscito a smaltire.

GESTIONE - Come riferisce stamattina Tuttosport, questo fastidio muscolare lo sta tormentando ormai da settimane. Lo staff medico rossonero lo sta gestendo per evitare che possa trasformarsi in pubalgia e lui intanto continua a giocare perchè il Milan ha bisogno anche di lui in questo momento. Ma è evidente che Leao non sia al meglio della condizione: in particolare questo problema fisico non gli permette di scattare come vorrebbe e così fatica a fare la differenza come in passato. Eppure Max Allegri continua a metterlo in campo perchè è convinto che con la sua qualità può essere comunque decisivo, come è successo per esempio a Como in occasione del primo gol di Rabiot.

CALENDARIO - In soccorso di Leao e del Milan arriva però il calendario: dopo la trasferta di domenica a Roma, ora i rossoneri scenderanno in campo martedì 3 febbraio a Bologna, dunque ci sono un po' di giorni senza partite che permetteranno al portoghese di fare dei lavori specifici per smaltire l'infiammazione. Dopo la trasferta al Dall'Ara, il Diavolo non giocherà l'8 febbraio contro il Como a causa dell'indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi e tornerà in campo solo nel weekend del 15 febbraio a Pisa. Dunque Rafa avrà altri giorni per risolvere una volta per tutte questo fastidio che non gli permette di rendere come vorrebbe.