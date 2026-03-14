Corsa scudetto ancora aperta? Tovalieri: "Dopo questo turno avremo un'idea precisa. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato"

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Sandro Tovalieri, ex attaccante, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così della corsa scudetto: "Se per lo scudetto c'è ancora vita? Penso che dopo questo turno avremo un'idea precisa: l'Inter affronta l'Atalanta, il Milan fa visita alla Lazio. Se la situazione rimanesse almeno invariata con il distacco di 7 punti, una minima speranza ci sarebbe per il Milan. Ma non penso che l'Inter si farà sfuggire un altro scudetto come successo negli anni scorsi. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso molti punti contro le piccole, ma l'obiettivo era tornare in Champions".

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina