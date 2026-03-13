Nella comfort zone, Leao ritrova la Lazio: contro i biancocelesti Rafa vanta una media gol-assist impressionante

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Massimiliano Allegri riparte, ancora una volta da Rafa Leao. Il rapporto tra i due è sempre stato di stima e rispetto reciproco, con la voglia di Max di trasmettere in Rafa quel senso di appartenenza che forse nell’ultima e precedente stagione era mancato. Leao contro la Lazio è un binomio dolce per il popolo rossonero. Dai gol a San Siro nell'anno dello scudetto (sia in campionato che nel 4-0 degli ottavi di Coppa Italia) all'ultima rete nel girone di andata (era il 29 novembre). Così il portoghese è infatti andato spesso e volentieri in gol contro i biancocelesti.

MEDIA GOL IMPRESSIONANTE

Leao è pronto a guidare nuovamente l’attacco del Diavolo, domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. Al suo fianco Christian Pulisic, a secco di reti dal 28 dicembre scorso. Leao però, di gol ne ha fatti e anche recentemente. Contro la Lazio, Rafa ha segnato almeno tre gol e servito tre assist in Serie A (3+4). Più specificatamente, il numero dieci rossonero è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime cinque presenze contro la Lazio in campionato (due gol e ben tre assist). L’ultimo gol contro i biancocelesti nel girone di andata (Milan-Lazio 1-0 29 novembre).

I NUMERI STAGIONALI

Leao prosegue nella sua personale e positiva stagione. Nonostante una fastidiosissima pubalgia, Rafa ha segnato sin qui 10 gol stagionali conditi da due assist. Un rendimento che resta comunque positivo, che potrebbe ulteriormente crescere e migliorare in un finale di stagione delicato e importante per il Milan. Con i mondiali sullo sfondo, sarà utile per Rafa trovare gol e forma fisica anche per conquistarsi la Nazionale portoghese,