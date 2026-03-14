Galli sicuro su Camarda: “Un anno con Di Francesco è un anno di formazione. L’importante è guardare avanti”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, Filippo Galli ha parlato della gestione del giovane bomber Francesco Camarda. Queste le sue parole:

"Quando è stato scelto il Lecce avevo detto che era stata una scelta giusta. Qualcuno diceva che il Lecce gioca poco in attacco, poco propositivo e quindi avrebbe fatto fatica. Comunque al Lecce dicevo che sarebbe stato più a disposizione dell'allenatore, un anno con Di Francesco è un anno di formazione perchè è un allenatore che sa far giocare le squadre. Poi è chiaro che il materiale a disposizione non è quello che può avere il Milan o quello di una grande squadra. Poi Camarda ha subito questo infortunio e con il senno di poi potremmo dire forse era meglio fare scelte diverse. L'esito è stato quello che è stato, ora l'importante è non fermarsi li e riprovare a dare una mano a questo ragazzo che poi si deve anche dare da fare da sè"