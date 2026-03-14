MN - Ambrosini ricorda la vittoria al Bernabeu: "Partita difficile e sofferta"
La redazione di MilanNews.it ha intervistato Massimo Ambrosini in esclusiva tramite il giornalista Alessandro Schiavone al Santiago Bernabeu di Madrid, prima di Real Madrid-Manchester City mercoledi sera. Alla leggenda rossonera, che tanti ricorderanno per i gol famosi a Samp nel 1999 e PSV nel 2005 oltre al ruolo da protagonista in quattro Scudetti e due Champions League, abbiamo chiesto un parere sulla lotta Scudetto attuale, il 3-2 sulle Merengues di 17 anni fa e altro. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Massimo, che ricordi hai di quel 3-2 sul Real Madrid qui nel 2009? Ricky Kakà era appena passato dal Milan ai Blancos l'estate precedente ma il Milan da grande sfavorito ribaltò i pronostici espugnando questo stadio in modo rocambolesco con una grande doppietta di Pato.
"È stata una partita difficile e sofferta. Poi siamo riusciti con un gran gol di Pirlo a rimetterla in piedi. E poi io ho dato una bella palla a Pato per il 2-1. E alla fine un grande gol ancora di Pato su assist di Clarence".
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