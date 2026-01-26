Bucchioni: "Il Milan siete pure deciso a investire non su uno, ma su due difensori"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Enzo Bucchioni ha parlato anche di Milan, soffermandosi non solo sulla questione calciomercato, pronta ad infittirsi in questi ultimi giorni, ma anche di campo:

"[...] Nella scia dell’Inter è rimasto solo il Milan. Non sottovalutate il pareggio contro una Roma in gran forma. E’ vero che adesso l’Inter è a cinque punti, ma i rossoneri hanno dimostrato solidità e personalità. L’Inter giocherà anche mercoledì, poi ci saranno i play off e una primavera logorante. Le dinamiche le sappiamo, l’essere senza le coppe può aiutare. Il Milan s’è pure deciso a investire non su uno, ma su due difensori. Tare sta trattando con il Tottenham per Dragusin in prestito con diritto. Allegri lo conosce bene, viene dalla Primavera della Juve. Resta in sospeso il discorso Gila, con il caos della Lazio è dura prenderlo ora come avrebbe voluto il ds rossonero. Tanto più che il Real ha diritto alla metà della rivendita. Più probabile l’affare in estate.

Ma in ballo c’è pure un ragazzo del 2008, Malick Cissè, senegalese. Interessa anche il Barcellona, ma il Milan è in vantaggio. Comincerà dal Milan futuro, ne parlano tutti molto bene".