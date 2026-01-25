Milan, sondaggio con il Tottenham per il prestito di Dragusin

Sul fatto che arriverà effettivamente qualcuno non c'è certezza al momento, ma il Milan continua a rimanere vigile sul mercato per vedere se spunta qualche interessante occasione per rinforzare la sua difesa. Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale, il club di via Aldo Rossi avrebbe fatto un sondaggio con il Tottenham per il prestito con diritto di riscatto di Radu Dragusin, centrale classe 2002 che finora in stagione ha giocato appena sei minuti in Premier League con la maglia degli Spurs. Il giocatore rumeno ha un passato in Italia con le maglia di Juventus, Genoa, Salernitana e Sampdoria.

In merito al mercato di gennaio del Milan, Max Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".