CorSera sul Milan: "Allegri continua con il catenaccio: 'L’Inter? Io penso alla Champions'"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul Milan che stasera affronterà la Roma: "Allegri continua con il catenaccio: 'L’Inter? Io penso alla Champions'". Ieri, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara dell'Olimpico, Max Allegri non ha voluto parlare ancora una volta apertamente di scudetto, ma ha ribadito che l'obiettivo stagionale del Diavolo è di arrivare tra le prime quattro e tornare così in Champions League.

Queste le parole di ieri di Allegri: "Per quanto riguarda l'assenza di conferenze degli altri allenatori non riguarda me, sono decisioni loro. Per quanto riguarda le mie esternazioni sull'obiettivo è chiaro. L'anno scorso il Milan non è riuscito ad entrare in Champions, quest'anno per un valore tecnico ed economico bisogna riuscire ad entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto ma che bisogna conquistarlo un passettino alla volta. È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto alla situazione in cui sei due anni fuori. L'altro giorno sono usciti i fatturati delle top europee: il gap tra squadre italiane, inglesi e spagnole è troppo diverso. Per forza una società, una squadra, deve cercare, come il Milan, di entrare in Champions. Perché? Perché è questo è il calcio italiano e un'iniezione importante di danari viene dalla Champions. Bisogna fare un passo alla volta, l'obiettivo è entrare tra le prime quattro e per arrivarci bisogna fare molta molta fatica, e quindi bisogna stare zitti".