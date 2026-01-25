Stasera c'è Roma-Milan. Il CorSport in apertura: "Spareggione"

Oggi alle 08:24
di Federico Calabrese

Tutto pronto per Roma-Milan, uno dei due big match della giornata di Serie A. Quello tra i giallorossi e i rossoneri sarà uno snodo cruciale per le ambizioni delle due squadre, sia in ottica scudetto sia in ottica Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, titola: "Spareggione".

E continua: "Domenica Champions. Super incroci tra le squadre che puntano al posto nobile in Europa (e non soldi). Malen, prima volta all'Olimpico. Ipotesi Cristante trequartista, Ghilardi confermato in difesa. Max recupera Saelemaekers, fuori Pulisic. Leao con Nkunku".