Stasera c'è Roma-Milan. Il CorSport in apertura: "Spareggione"
MilanNews.it
Tutto pronto per Roma-Milan, uno dei due big match della giornata di Serie A. Quello tra i giallorossi e i rossoneri sarà uno snodo cruciale per le ambizioni delle due squadre, sia in ottica scudetto sia in ottica Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, titola: "Spareggione".
E continua: "Domenica Champions. Super incroci tra le squadre che puntano al posto nobile in Europa (e non soldi). Malen, prima volta all'Olimpico. Ipotesi Cristante trequartista, Ghilardi confermato in difesa. Max recupera Saelemaekers, fuori Pulisic. Leao con Nkunku".
Pubblicità
Rassegna Stampa
La notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissimadi Andrea Longoni
Le più lette
3 Ferrè elogia il Milan: "Ci sono una serie di cose che vedo fare ai rossoneri che mi danno l'idea di una squadra diventata intelligente"
4 Milan Futuro, Karaca: "Tutti abbiamo lo stesso obiettivo: andare in prima squadra. Sogno San Siro"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Sentito Allegri? Bisogna stare zitti! Niente proclami, tutti concentrati in questa fase cruciale della stagione
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com