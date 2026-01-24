Roma-Milan è un primo bivio della stagione: i tre punti chiave del big match

La giornata di domani, domenica 25 gennaio, potrà essere veramente una giornata-svolta nell'economia di questa stagione. In rapida successione si giocheranno due big match che potrebbero allungare o accorciare ulteriormente la vetta della classifica: alle 18 si gioca Juventus-Napoli, subito dopo alle 20.45 scendono in campo Roma e Milan. Per i rossoneri può essere considerato già un primo bivio della stagione, per tanti motivi. Sono molte le chiavi di lettura di questa partita, vediamone tre.

1) Bivio stagionale

Inutile girarci troppo intorno, sia per Roma che per Milan questa partita potrebbe indirizzare la stagione su un binario molto favorevole. Con una vittoria i rossoneri allungherebbero a +7 sui giallorossi; d'altro canto la formazione di Gasperini vincendo si porterebbe a un solo punto dai rossoneri avvicinando il secondo posto e rimescolando tutte le carte in tavola. I tre punti, inoltre, potrebbero dare anche una bella iniezione di fiducia alla squadra vincitrice. Dunque è veramente una partita chiave, anche alla luce di quello che succederà a Torino, con due squadre che vivono una situazione simile. Per il Milan, ovviamente, il focus è la Champions League: l'Inter è in testa ma oggi non può e non deve essere il bersaglio del Milan che deve invece fare il suo.

2) Come stanno Rafa e Chris?

Oggi Max Allegri, nella consueta conferenza stampa del pre-gara, ha parlato delle condizioni di Rafael Leao che chiaramente non sta giocando al 100% della sua condizione fisica, un problema che ne limita le qualità fisiche e tecniche. Il tecnico livornese ha giocato a carte scoperte: "C'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. È un dolore minimo, è un po' fastidioso, lo sa lui quant'è". Allo stesso modo anche Christian Pulisic, nonostante una vena realizzativa invidiabile, ha avuto fin qui una stagione costellata da acciacchi e difficoltà di natura fisica. La coppia che scenderà in campo all'Olimpico, con ogni probabilità, sarà questa e sarà veramente determinante capire come staranno Rafa e Chris, giocatori che possono fare la differenza. C'è di buono che, rispetto ad altre occasioni, Allegri potrà fare affidamento a gara in corso su Fullkrug e Nkunku, che stanno vivendo un ottimo momento.

3) Fattore Alexis

Alexis Saelemaekers potrebbe essere veramente uno dei temi più importanti della partita. Il primo motivo è molto semplice, capire se potrà essere in campo dal primo minuto - come è probabile - e in quali condizioni: il belga ha ancora una volta recuperato in tempi record e sarà a disposizione di Allegri dopo il risentimento muscolare accusato nel finale della partita con il Lecce. Il tecnico si fida ciecamente del suo esterno, tanto da averlo sempre schierato titolare in questa stagione. Il secondo motivo per cui sarà cruciale Saelemaekers, al di là di ragioni tattiche, è quello di natura ambientale: il 56 torna nello stadio che è stato la sua casa l'anno scorso e dove è stato molto apprezzato. Difficilmente l'affetto provato l'anno scorso verrà ritrovato domani sera, anche per via di alcuni episodi di campo che hanno indispettito il tifo giallorosso: Alexis dovrà mantenere i nervi saldi e concentrarsi per una gara matura come è stato in grado di fare tante volte in questa stagione.