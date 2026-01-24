Probabile formazione Milan: conferme per Ricci e De Winter, Nkunku con Leao

vedi letture

Dopo le vittorie con Como e Lecce, il Milan scende verso la capitale per provare a fare il tris: non sarà facile, anzi, perchè si giocherà allo Stadio Olimpico, casa della Roma che al momento ha un distacco di soli 4 punti dai rossoneri. Un vero e proprio big match che domani sera alle 20.45 chiuderà il programma domenicale e che potrebbe rappresentare un bivio cruciale nella storia della stagione di entrambe le formazioni.

La settimana rossonera è stata incentrata soprattutto sulla figura di Alexis Saelemaekers, uscito nei minuti finali della gara con il Lecce per un problema muscolare: da ieri il belga si allena con la squadra e Allegri difficilmente rinuncerà a lui sulla fascia destra. Sulla corsia opposta agirà Bartesaghi, mentre al centro, accanto agli insostituibili Modric e Rabiot, potrebbe trovare posto Samuele Ricci al momento favorito nel ballottaggio a tre con Fofana e Loftus-Cheek. Sorpresa anche in difesa con De Winter che sarà confermato e dovrebbe prendere di Pavlovic recuperato e a disposizione ma non ancora al meglio dopo l'infortunio alla testa. In attacco si va verso la coppia Nkunku-Leao, con il francese che al momento è in vantaggio su Pulisic per ragioni di compatibilità tattica con Rafa.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 5 De Winter

56 Saelemaekers, 4 Ricci, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Etupinan, 19 Fofana, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

All. Massimiliano Allegri

Ballottaggi: De Winter-Pavlovic / Pulisic-Nkunku

Indisponibili: Gimenez

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it