Verso Roma-Milan, il CorSport: "Leao più Nkunku, Saele recuperato"

vedi letture

Tutto pronto per Roma-Milan, ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Leao più Nkunku, Saele recuperato". Come spiega il quotidiano, infatti "il vero grande - e unico - dubbio delle ore di vigilia era legato alla presenza di Saelemaekers; il belga era uscito negli ultimi minuti di Milan-Lecce dopo un forte contrasto con un avversario, ma, fortunatamente per lui e per la formazione rossonera, non ci sono state conseguenze a livello muscolare. L'ex di turno è recuperato e giocherà titolare".

Sull'attacco, invece, il tecnico livornese può scegliere tra Leao, Pulisic, Fullkrug e Nkunku. La coppia d'attacco, almeno dal fischio d'inizio, sarà, però, la stessa del match del 2 novembre, formata dal numero 10 e dal numero 18.