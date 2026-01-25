Tuttosport in prima pagina: "Allegri, mai dire scudetto: zitti e Champions"

Questa sera il Milan, allo stadio Olimpico, farà visita alla Roma di Gian Piero Gasperini. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri potrebbe trattarsi di uno snodo cruciale della stagione, l'obiettivo è vincere per mantenere la stessa distanza dall'Inter. Tuttosport, in prima pagina nell'edizione odierna, titola: "Allegri, mai dire scudetto: zitti e Champions".

Il tecnico livornese cerca di togliere la pressione dal Diavolo, l'obiettivo sempre dichiarato resta la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, però, non vogliono frenare le ambizioni da titolo e cercano il colpaccio in terra romana.