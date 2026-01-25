Gazzetta: "Maignan fino al 2031: accordo raggiunto. Allegri accontentato"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Maignan fino al 2031: accordo raggiunto. Allegri accontentato". Dopo una lunga trattativa, che per diversi mesi è stata anche congelata con le parti che non si parlavano più, il Milan e Mike Maignan hanno raggiunto un accordo definitivo per il rinnovo del francese fino al 30 giugno 2031. Il capitano milanista andrà a guadagnare 5 milioni di euro a stagione più bonus e diventerà così uno dei più pagati della rosa rossonera insieme a Rafael Leao. Ci sono da sistemare gli ultimissimi dettagli, ma la firma ormai non è più in discussione.

Uno dei più contenti di questo epilogo positivo è certamente Massimiliano Allegri che in questi mesi ha fatto un grande pressing su Maignan per convincerlo a restare. Un nota di merito va data anche al preparatore dei portieri che fa parte dello staff del livornese, cioè Claudio Filippi, che ha instaurato un rapporto molto stretto con il francese. Dietro al cambio di idee di Mike, che fino a qualche settimana fa sembra certo di andare via a fine stagione, c'è anche il suo zampino.