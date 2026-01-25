Magic Mike ancora rossonero: accordo definitivo trovato fino al 2031, a breve la firma

vedi letture

Finalmente ci siamo: Mike Maignan a breve firmerà il rinnovo di contratto fino al 2031. L'accordo definitivo tra le parti è stato trovato, mancano solo gli ultimissimi dettagli da sistemare e poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Dopo una trattativa infinita, che per diversi mesi è stata congelata, il club rossonero e il portiere francese hanno ripreso a parlarsi e alla fine hanno raggiunto l'intesa che tutti speravano, non solo i tifosi, ma anche Max Allegri e i compagni di squadra dell'ex Lille.

NUOVO CONTRATTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega i dettagli del nuovo contratto di Maignan: lo stipendio del giocatore passerà dai 3,2 milioni attuali ai 5 più bonus garantiti dal nuovo accordo. Il francese diventerà così uno dei pù pagati della rosa milanista insieme a Rafael Leao. La società ha fatto uno sforzo importante, ma in via Aldo Rossi tutti sanno quanto fosse importante trattenere il capitano milanista: le prestazioni di questa stagione, spesso decisive, il ruolo all’interno del gruppo certificato dalla fascia sul braccio, il feeling ritrovato con il mondo rossonero dopo l'arrivo di Allegri e del suo staff (in primis il preparatore dei portieri Claudio Filippi) e la volontà di restare hanno portato il club a decidere di premiarlo con una super offerta.

MAX E I COMPAGNI DI SQUADRA - Sicuramente il tecnico livornese è uno dei più contenti di questo epilogo e probabilmente è stato anche uno dei più determinanti per convincere Maignan che ad un certo punto non voleva parlare più con nessuno. Nelle ultime settimane, sia nelle interviste che sui social, diversi suoi compagni di squadra, come Gabbia e il suo grande amico Rabiot, si sono mossi per spingerlo a prolungare. Alla fine un accordo è stato trovato, presto ci sarà la firma e così tutti potranno essere molto contenti.