Milan, Allegri ha deciso: a Roma con Nkunku centravanti e Leao seconda punta

Se non cambia idea oggi a poche ore dal fischio d'inizio della gara, Massimiliano Allegri sembra aver scelto la coppia d'attacco che partirà dal primo minuto stasera contro la Roma: i titolari dovrebbero essere infatti Christopher Nkunku e Rafael Leao, che ieri sono stati provati tra i titolari nella rifinitura a Milanello. In panchina dunque Christian Pulisic e Niclas Fullkrug, pronti ad entrare poi in campo nella ripresa.

I COMPITI DI LEAO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ad agire da centravanti sarà il francese, mentre il portoghese potrà muoversi su tutto il fronte offensivo e avrà più libertà di allargarsi anche sulla sua amata fascia sinistra dove lui, Bartesaghi e Rabiot dovranno mettere in difficoltà Celik e Mancini (con Pulisic titolare la prima punta l'avrebbe fatta Leao). Il numero 10 milanista dovrà poi anche dare profondità alla formazione rossonera per impedire alla Roma di pressare a tutto campo e di schiacciare il Diavolo.

COMUNQUE DECISIVO - Leao non è al top della forma, ma anche così può essere decisivo: "Leao ha un’infiammazione che gli dà un dolore minimo all’adduttore e al pube, ma che domenica non gli ha impedito di disputare una buona prestazione. Comunque là davanti ho quattro elementi e posso fare delle sostituzioni perché negli ultimi trenta minuti si decidono le partite" le parole di ieri in conferenza stampa di Allegri che dunque si aspetta tanto non solo dai due titolari, ma anche dai due che partiranno dalla panchina.