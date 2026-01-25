Ferrè elogia il Milan: "Ci sono una serie di cose che vedo fare ai rossoneri che mi danno l'idea di una squadra diventata intelligente"

vedi letture

Stefano Ferrè, match analyst ed opinionista sportivo per Cronache di Spogliatoio, si è soffermato su Massimiliano Allegri elogiandolo sotto diversi aspetti, sia tecnici che mentali. Ecco un estratto delle sue parole:

o credo che la grande forza di questo allenatore sia la capacità di migliorare i suoi giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero. Il fatto di vedere Saelemaekers così più alto proprio con il Lecce per tenere schiacciato gli avversari per tenerlo largo e prendere spazio, sono letture che Allegri fa fare al suo giocare. La volontà di chiedere un aiuto a un centrocampista quando Modric viene costantemente marcato ad uomo, quindi abbassa un altro facendogli fare l'alternativa al play. Ci sono una serie di cose che vedo fare al Milan che mi danno l'idea di una squadra che è diventata intelligente. Il Milan mi sembra una squadra intelligente, che sa stare nella partita. È impossibile che Allegri non curi la tattica, è attentissimo. Magari non nel racconto, ma nell'intensità del pensiero della sua squadra devi per forza curarla in qualche modo".

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it