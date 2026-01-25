Il CorSport sulle parole di Allegri verso Roma-Milan: "Zitti e buoni"
Tutto pronto per Roma-Milan, in programma stasera. Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ripropone le parole di Max Allegri in conferenza stampa. Questo il titolo: "Zitti e buoni", in riferimento a quelle che sono state le parole del tecnico livornese.
In conferenza, Allegri ha detto: "È un momento importante della stagione dove ci giochiamo l'entrata in Champions League, ha detto l’allenatore del Diavolo. «Abbiamo una partita bella e difficile da giocare. Affronteremo una squadra che sta lottando con noi per i primi 4 posti, molto brava nelle due fasi, è la miglior difesa del campionato. Bisogna essere molto attenti, sapendo che ci aspetta un bell'ambiente, dovremo fare una partita molto tecnica".
