La pace di Rafa e Chris, Retegui sulla lista: le prime pagine dei giornali sportivi

vedi letture

La mattinata del Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, usciti questa mattina in edicola, si divide tra le scorie della deludente sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio e le prime indiscrezioni di calciomercato, specialmente quelle che riguardano il centravanti che è il ruolo che più di tutti il Diavolo deve cercare di riempire nel corso della prossima estate se vuole essere competitivo fino in fondo anche per qualcosa di più grande della qualificazione in Champions.

La Gazzetta dello Sport questa mattina, in taglio laterale, chiude il discorso del diverbio tra Rafa Leao e Christian Pulisic, che si sono scontrati verbalmente nello spogliatoio di Roma dopo la sconfitta. Scrive la rosea: "Pulisic e Leao: è pace. Rafa ha chiesto scusa: ripartiamo". Tuttosport invece parla già di mercato e accosta il Milan a un attaccante che già in passato era stato vicino ai rossoneri: "Retegui e il Milan: contatto! Incontro tra il ds Tare e l'agente del bomber. Vertice a tavola: il nodo è l'ingaggio"