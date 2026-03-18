Stretta di mano tra Leao e Pulisic, la Gazzetta: "Pace per il Diavolo"

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La sconfitta contro la Lazio domenica sera allo stadio Olimpico ha, inevitabilmente, lasciato qualche scoria pesante nello spogliatoio del Milan. Quella più grande da gestire per Allegri è stata sicuramente l'incomprensione tra Rafael Leao e Christian Pulisic, le sue due stelle in attacco. Il portoghese è stato sostituito e si è arrabbiato, nervoso in particolare con il compagno americano reo di non averlo servito a dovere in un paio di occasioni propizie. Un sentimento che il numero 10 milanista ha fatto presente anche nello spogliatoio e che ha generato un diverbio spento subito da Allegri.

Oggi la Gazzetta dello Sport va oltre e racconta di come a Milanello ieri, nel primo giorno di allenamenti post sconfitta a Roma, c'è stato modo di arrivare a una pace definitiva. Scrive la rosea: "Pace per il Diavolo. Stretta di mano tra Leao e Pulisic, così il Milan riparte". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "La riconciliazione in allenamento davanti al gruppo: il portoghese ha chiesto scusa, ora testa solo al Torino". Nel pezzo poi viene anche aggiunto: "I due hanno rivisto le azioni incriminate al video e a mente fredda. La vicenda è già alle spalle".