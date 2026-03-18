Retegui, ritorno di fiamma! Tuttosport: "Vertice a cena con l'agente"

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La notizia di punta della rassegna stampa rossonera questa mattina è sicuramente il possibile ritorno di fiamma del Milan per Mateo Retegui, attaccante della Nazionale Italiana che da quest'anno gioca con l'Al-Qadisiya nel massimo campionato saudita dove, fino a questo momento, ha segnato 15 gol in 25 partite. A riportare l'indiscrezione è Tuttosport che questa mattina parla di un incontro avvenuto venerdì scorso in un ristorante di Milano tra Igli Tare, ds milanista, e l'agente del giocatore Alessandro Moggi.

Il quotidiano con base a Torino questa mattina titola così: "Bomber Milan, riecco Retegui! Vertice a cena con l'agente. Tare a tavola con Alessandro Moggi". Viene ricordato come sarebbe un obiettivo che ritorna per il Diavolo: "Due volte l'italo-argentino ha sfiorato i rossoneri: prima dell'arrivo di Morata e un'estate fa". Nel sottotitolo però vengono anche evidenziate gli ostacoli, anzi, l'ostacolo maggiore a un'eventuale operazione: "Serve un sacrificio sull'ingaggio: fuori mercato i 16 milioni che gli danno gli arabi". D'altro canto vengono date al ribasso le quotazioni di Moise Kean, soprattutto per i tanti problemi fisici della stagione in corso.