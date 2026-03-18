D'Aversa chiama a raccolta i suoi in vista del Milan, Tuttosport: "Adesso un'impresa"

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La scelta di andare oltre a Marco Baroni e affidare la panchina a Roberto D'Aversa si è rivelata per il Torino, in queste prime uscite con il nuovo tecnica, una scelta vincente. I granata hanno conquistato sei punti in tre partite, perdendo solamente al Maradona contro il Napoli in una partita comunque ben giocata. Con questi risultati, il Toro ha messo una distanza confortante tra sè e la zona retrocessione anche se la missione non è ancora finita, con nove partite da giocare.

Per questo D'Aversa ha voluto caricare la squadra in questi primi giorni di allenamento che portano alla sfida contro il Milan, in programma sabato alle ore 18 a San Siro. Lo riporta Tuttosport che titola con il messaggio che l'allenatore ha consegnato alla squadra nell'allenamento di lunedì a porte aperte: "E adesso un'impresa". Nel sottotitolo si spiega: "È un Toro nuovo: gli elogi di D'Aversa ai giocatori, le frasi motivazionali del tecnico in vista del Milan, i richiami all'umiltà e al rispetto dei tifosi". D'Aversa ha caricato l'ambiente in vista della trasferta contro i rossoneri puntando sull'orgoglio dei giocatori e facendo leva anche sui tifosi.