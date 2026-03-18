Piovono critiche su Leao, Tuttosport: "Lui risponde col Vangelo"

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Sono tantissime le critiche piovute addosso a Rafael Leao nel post gara di Lazio-Milan 1-0, non solo per la prestazione in campo, sottotono come del resto quelle di tutti i suoi compagni di squadra, ma soprattutto per la modalità con cui ha lasciato il campo al momento della sostituzione: si è mostrato arrabbiato e contrariato, oltre che ha fatto perdere tempo prezioso abbandonando il terreno di gioco con lentezza e lamentandosi. Un atteggiamento che non è andato giù ai tifosi.

Un gesto che da un lato denota la volontà di tenerci alla causa rossonera, dato oggettivamente mai messo in discussione, dall'altro però evidenzia i passi di maturità che Rafa deve ancora compiere, specialmente se si pensa al momento della partita e della stagione in cui ha deciso di fare questa scena. Leao non ha preso la parola nel post gara nè ai microfoni nè con post social. L'unica risposta è arrivata nelle stories di Instagram lunedì sera. Tuttosport recita: "Leao e il rumore dei nemici? Lui risponde col Vangelo. Il portoghese cita una frase attribuita a Gesù dall'evangelista Luca". Questa la frase in questione: "Fai ciò che è in tuo potere". Inutile dire che nelle ultime ore sono tornate in voga le chiacchiere sul futuro di Leao: il reparto offensivo rossonero andrà ripensato e anche il portoghese, come nessuno, può sentirsi al sicuro del posto.