La riflessione del CorSport su Jashari e Nkunku: "Investimento e flop"

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Dopo una sconfitta come quella di Roma contro la Lazio, che ha spento come il soffio su una candela l'entusiasmo del Milan acquisito nella vittoria di soli sette giorni prima nel Derby contro l'Inter, è normale che ci siano tante scorie da gestire, soprattutto se si ha una settimana tra una gara e l'altra. Inoltre molti nodi vengono al pettine, soprattutto, lato club, quelli di un calciomercato che per diversi elementi ancora non ha convinto. Oggi il Corriere dello Sport si concentra sui due investimenti maggiori dell'estate: Ardon Jashari e Christopher Nkunku.

Il CorSport questa mattina avvia una riflessione proprio a partire dal centrocampista svizzero e dall'attaccante francese, titolando: "Conti rossoneri. Jashari e Nkunku investimento e flop. Le mosse di mercato". SI fa più chiarezza nell'occhiello del pezzo dove si legge: "La società ha speso 70 milioni per i due top player che fino a questo momento hanno deluso le attese. E il club adesso ragiona". In questo senso per l'ex Club Brugge c'è una maggiore tolleranza, dal momento che la sua stagione è stata fortemente condizionata dall'infortunio patito a settembre. Diverso è il discorso per Nkunku che, di fatto, non ha mai trovato continuità.