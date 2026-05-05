Tuttosport: "Il flop di Jashari fa riflettere l’allenatore"
Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Il flop di Jashari fa riflettere l’allenatore". La prima da titolare di Ardon Jashari dopo l’infortunio di Luka Modric non è andata per niente bene, anzi lo svizzero è stato uno dei peggiori in campo visto che da una sua palla persa è nato il gol dell'1-0 del Sassuolo. Dopo un periodo in cui aveva visto poco il campo, c'erano grandi aspettative sull'ex Club Brugge che però ha deluso ancora una volta.
A questo punto è da capire cosa deciderà di fare Max Allegri in vista della prossima gara di campionato contro l'Atalanta a San Siro in programma domenica alle 20.45: il tecnico livornese darà ancora fiducia a Jashari davanti alla difesa o deciderà di cambiare e dare una chance dal primo minuto in quella posizione ad un altro giocatore come Samuele Ricci?
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