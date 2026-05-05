Milan, cambio in regia contro l'Atalanta? Ricci potrebbe essere preferito a Jashari

Milan, cambio in regia contro l'Atalanta? Ricci potrebbe essere preferito a JashariMilanNews.it
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Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Domenica contro l'Atalanta a San Siro potrebbe esserci una novità nella formazione iniziale del Milan: ancora assente Luka Modric, contro i nerazzurri Samuele Ricci potrebbe essere preferito in cabina di regia ad Ardon Jashari, inguardabile contro il Sassuolo. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.

IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN