Il Milan e la crisi dei suoi attaccanti. CorSport: "Comunque li metti non segnano"
"Comunque li metti non segnano": titola così stamattina il Corriere dello Sport in merito alla crisi profonda che stanno attraversando gli attaccanti del Milan. Un gol di una punta manca da oltre due mesi, cioè dal 1° marzo quando Rafael Leao segnò in casa della Cremonese. Nelle ultime settimane, Max Allegri ha provato a cambiare modulo e uomini, ma il rendimento del reparto offensivo milanista non è migliorato.
I DIGIUNI DA GOL DEGLI ATTACCANTI DEL MILAN IN SERIE A
Christian Pulisic: non segna dal 28 dicembre 2025, Milan-Verona 3-0
Niclas Füllkrug: non segna da Milan-Lecce 1-0 del 18 gennaio
Christopher Nkunku: non segna da Bologna-Milan 0-3 del 3 febbraio
Santiago Gimenez: non segna da Milan-Bologna 3-1, 9 maggio 2025
Rafael Leao: non segna dal 1° marzo 2026, Cremonese-Milan 0-2
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