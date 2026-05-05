Milan e Juve rischio Champions. La Gazzetta in apertura: "Vi giocate le stelle"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina su Milan e Juventus che rischiano di restare fuori dalla prossima Champions League: "Vi giocate le stelle". Al momento i rossoneri sono terzi e i bianconeri quarti, ma la vittoria di ieri contro la Fiorentina ha riavvicinato ad entrambe la Roma che ora è a -3 dal Diavolo e a -1 dalla Vecchia Signora.

In caso di mancato arrivo tra le prime quattro, il Milan rischia di perdere sia Massimiliano Allegri che Luka Modric, oltre a cambiare i piani di mercato perchè ci saranno meno soldi da investire per rinforzare la rosa e perchè ci sarebbe anche un importante argomento in meno per convincere i grandi giocatori a dire sì alla proposta milanista. La Juventus potrebbe invece perdere Yildiz.