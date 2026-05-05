Milan, bilancio in passivo a meno che non venga venduto un pezzo pregiato entro il 30 giugno: Pavlovic piace in Premier, Rabiot senza Allegri potrebbe chiedere di andarsene
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Da settimane si parla della campagna di rafforzamento del Milan per il ritorno in Champions League, ma ora la qualificazione è tornata a rischio e per questo in casa rossonera si respira non poca preoccupazone. Il Milan ha un disperato bisogno di arrivare tra le prime quattro, altrimenti gli scenari potrebbero non essere per nulla positivi.
Scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto uno dei pezzi pregiati (Pavlovic ha estimatori oltre Manica; Rabiot senza Allegri potrebbe chiedere di andarsene). Senza i soldi che garantisce la qualificazione alla Champions, anche quello della prossima stagione rischia di andare in rosso".
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