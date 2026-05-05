Oggi Modric torna a Milanello. Il croato spera di tornare in campo prima della fine del campionato

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Otto giorni dopo l'operazione allo zigomo sinistro, fratturato dopo il duro scontro di gioco con Manuel Locatelli durante Milan-Juventus, Luka Modric è atteso oggi a Milanello. Ovviamete non potrà allenarsi in gruppo e svolgerà un lavoro personalizzato, ma la sua presenza si spera possa dare una scossa al gruppo il cui morale è a terra dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il campione croato spera di tornare in campo prima della fine del campionato.

Questo il comunicato del Milan sull'operazione a cui è stato sottoposto Modric dopo il colpo al volto subito da Locatelli nel match contro la Juventus: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".