"Noi non siamo questi!" ha tuonato Allegri alla squadra nello spogliatoio dopo il Sassuolo
Domenica pomeriggio, subito dopo il ko in casa del Sassuolo, Massimiliano Allegri ah definito la prestazione dei suoi ragazzi come la peggiore della stagione. "Noi non siamo questi!" ha tuonato il tecnico livornese nello spogliatoio di Reggio Emilia. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che l'allenatore milanista ripeterà lo stesso concetto oggi alla squadra alla ripresa degli allenamenti a Milanello.
Niente ribaltoni o rivoluzioni, Allegri parlerà alla squadra e punterà sull'orgoglio perchè ci sono dei punti da conquistare nelle ultime tre partite di campionato per avere la certezza di andare in Champions League: "Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani" ha messo in chiaro il livornese dopo la sconfitta contro il Sassuolo.
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