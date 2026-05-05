CorSera: "Milan, la Champions è a rischio. Allegri vara il piano anticrisi"

CorSera: "Milan, la Champions è a rischio. Allegri vara il piano anticrisi"MilanNews.it
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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In merito al momento difficile che sta attraversando il Diavolo, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan, la Champions è a rischio. Allegri vara il piano anticrisi". Dopo il brutto ko in casa del Sassuolo, in casa rossonera si respira molta più ansia perchè chi sta dietro in classifica ora è più vicino e così la qualificazione alla prossima Champions League che sembrava in tasca fino a qualche settimana fa è tornata in discussione. 

Toccherà a Massimiliano Allegri trovare le soluzioni per far ripartire il Milan a cui mancano sei punti nelle ultime tre giornate di campionato per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro. Nessuna rivoluzione, ma la prima cosa da fare è certamente riattivare gli attaccanti milanisti che non segnano più (l'ultima rete di una punta rossonera risale al 1° marzo quando Rafael Leao andò in gol in casa della Cremonese).